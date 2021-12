Flávio Bolsonaro é acusado de liderar esquema de "rachadinha". - Daniel Castelo Branco

Publicado 07/12/2021 09:00

Com a filiação do presidente Jair Bolsonaro ao PL, alguns políticos desgarrados tentam uma reaproximação, buscando espaço na legenda. Mas atenção: quem está fazendo as vezes de São Pedro, com as chaves do céu bolsonarista, é o Zero Um presidencial, Flávio Bolsonaro — coordenador político da campanha pela reeleição do pai. Ou seja, para conseguir espaço no partido do governador Cláudio Castro, será preciso ter o aval do senador. Até porque, antes da chegada do clã, os liberais tinham a expectativa de eleger entre seis e oito deputados. Agora, alguns mais animados falam até em 15 parlamentares.

A turma que se manteve fiel à família já está com as asinhas de fora, pronta para garantir sua própria nuvem. É o caso do estadual Charlles Batista, que esteve ontem com o presidente estadual do PL, Altineu Côrtes, na sede fluminense. O aspira já têm as bênçãos para integrar a tropa bolsonarista que vai tentar conquistar Brasília em 2022.

O Natal é iluminado. Já as ruas...

O prefeito de São Gonçalo Nelson Ruas (PL) está todo pimpão nas redes, anunciando o "Natal de novas luzes" na Praça Zé Garoto, no centro da cidade. Mas, enquanto a iluminação natalina é comemorada pelo alcaide, vários bairros do município, como o Jardim Catarina, enfrentam problemas crônicos — vejam só — de iluminação pública. Dia desses, inclusive, uma moradora interpelou o capitão, perguntando quando a questão seria resolvida. Ficou sem resposta.

É melhor correr, contribuinte!

Quem está inscrito na dívida ativa do município tem até 30/12 para quitar pagamentos antes da correção dos valores. Em 2022, as dívidas serão reajustadas pelo IPCA-e acumulado de 2021 — que deve ser maior do que 10%.

102 anos bem vividos

Servidor aposentado, Luiz Angelo da Silva Ogan Bangbala — o mais antigo Ogan de Candomblé vivo do Brasil — foi ontem à Alerj receber o Diploma Heloneida Studart de Eliomar Coelho. Detalhe: o homenageado tem 102 anos.

Picadinho

Os belos bordados do Caicó, do Rio Grande do Norte, vão enfeitar o Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro, na Praça Tiradentes, a partir de hoje.

Hoje, o circuito LER PARA VA-LER em São Gonçalo recebe Vêronica Marcílio do projeto Favelivro.

As inscrições da Mostra do Filme Livre terminam no domingo (12), pelo site. As histórias devem ser sobre a pandemia.

Com sete shoppings no Rio, o Grupo Ancar Ivanhoe instalou pontos de coleta do Natal Sem Fome, da ONG Ação da Cidadania. A meta é arrecadar 167 toneladas de alimentos.