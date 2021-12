CPI da Intolerância Religiosa discute o relatório - Reprodução / Alerj

Publicado 08/12/2021 07:00

Deu bafafá ontem na Assembleia Legislativa, na apresentação do relatório da CPI da Intolerância. A evangélica Tia Ju exigiu que o relator, Átila Nunes, retirasse o trecho em que as igrejas neopentecostais eram acusadas de omissão em relação às perseguições aos cultos afro-brasileiros. O umbandista respondeu que a declaração partira do pastor Kleber Lucas, um dos depoentes da investigação — mas que também compartilhava desse pensamento. A discussão citou até a polêmica com a primeira-dama.

Tia Ju reclamou da falta de solidariedade das demais religiões depois das críticas feitas à comemoração de Michelle Bolsonaro com a aprovação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal.

"Não foi cometido crime de preconceito religioso por qualquer credo. Foi usado, isto sim, o direito da liberdade de imprensa em criticar o que lhe parece inoportuno", disse Átila.