Municipalização do Hospital de Saracuruna gera repercussãoDivulgação

Publicado 08/12/2021 18:17 | Atualizado 08/12/2021 19:00

Os efeitos colaterais da notícia da (nova) municipalização do Hospital Adão Pereira Nunes , em Saracuruna, já começam a aparecer. Só nesta quarta (8), cerca de 50 funcionários, entre técnicos, enfermeiros e médicos, se demitiram — cumprindo a promessa de não continuar trabalhando caso a transferência da gestão acontecesse. Em forma de protesto, servidores foram vestidos de preto hoje.

Na Alerj, os deputados Marcelo Dino (PSL) e Martha Rocha (PSB), presidente da Comissão de Saúde, aproveitaram o microfone da sessão de hoje para criticar a iniciativa.

O caxiense Marcelo Dino destacou investimentos que o estado realizou no município, mas se colocou contrário à entrega do hospital ao governo. Ele fez denúncias de calote da prefeitura em servidores, cobrou uma audiência pública e prometeu levar o tema à Justiça.

Já a delegada frisou que a unidade “é um hospital que atende à Baixada, com cerca de 50 leitos de CTI. Portanto, a regulamentação tem que ser feita pelo estado”.

A Enfermeira Rejane (PCdoB) e o Waldeck Carneiro (PT) também se posicionaram de forma contrária.

Até o lugar da assinatura do acordo entre a prefeitura de Duque de Caxias e o Estado do Rio de Janeiro mudou de lugar. Em vez de firmarem o acordo no epicentro da polêmica, o local escolhido foi o Hospital Moacyr do Carmo.