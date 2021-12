Tânia Bastos interrompe sessão na Câmara depois de ouvir "corrupta" - Reprodução de tela

Tânia Bastos interrompe sessão na Câmara depois de ouvir "corrupta"Reprodução de tela

Publicado 08/12/2021 16:55 | Atualizado 08/12/2021 17:07

Não foi só na Assembleia Legislativa do Rio que a temperatura da sessão subiu nesta quarta-feira (08): na Câmara, as galerias também deram trabalho durante a votação do Projeto de Decreto Legislativo 90/2021, que aprovou a transferência de recursos da Câmara para o tesouro do município.

Durante o discurso de Chico Alencar (PSOL), os manifestantes elevaram o nível de decibéis, a ponto de Tânia Bastos (Republicanos), interromper a fala para tentar conter os ânimos.

E nisso, uma pessoa mais exaltada xingou os vereadores.

“Quem é corrupto aqui, senhora? A senhora tem que se controlar”, questionou a presidente da sessão. “Ninguém está impedindo a manifestação dos senhores, apenas solicitando que seja feita após a fala do vereador”, concluiu.