Manifestantes anti-vacina tentam invadir a Alerj nesta quarta - Reprodução

Publicado 08/12/2021 16:12 | Atualizado 08/12/2021 16:16

Os ânimos subiram a níveis inéditos na Alerj na sessão desta quarta-feira (08), por causa da discussão do PL 4.919/21, dos deputados Filipe Soares (DEM) e Márcio Gualberto (PSL), que proíbe a discriminação de pessoas que se recusarem a tomar a vacina contra o coronavírus.

Manifestantes anti-vacina e contra o passaporte sanitário foram à Carioca para acompanhar os trabalhos das galerias. No entanto, muitos descumpriram a regra que obriga o uso de máscara dentro do prédio, e a forma de protesto foi para lá de exaltada, com gritos e socos no vidro de proteção. A Segurança foi acionada para conter a situação.

Na porta da Alerj, seguranças da Casa tentavam conter pessoas que não conseguiram entrar para as galerias e tentavam invadir o edifício.

O presidente da Assembleia, André Ceciliano (PT) exigiu respeito às normas em vigor: "Ainda temos risco por causa da variante. Há uma norma em vigor na casa", lembrou.

Márcio Gualberto (PSL) chegou a pedir desculpas aos colegas por causa da confusão. E tentou acalmar os ânimos, dirigindo-se à galeria:

“A gente precisa dar o exemplo. Não existe possibilidade da democracia frutificar se não houver respeito. Aqui na Alerj todos os debates estão sendo permitidos. Não há necessidade disso”