Alexandre Freitas, Renata Abreu e Patrique Welber, do Podemos - Divulgação

Publicado 09/12/2021 15:55 | Atualizado 09/12/2021 15:59

A Assembleia Legislativa do Rio já voltou a ter todos os seus parlamentares filiados a algum partido. Alexandre Freitas, que estava "solteiro" desde a expulsão do Novo, firmou compromisso com o Podemos de Sérgio Moro.

A filiação aconteceu nesta quinta-feira (09), no Rio, com direito à presença da presidente nacional, a deputada federal Renata Abreu (SP). O presidente regional, o secretário estadual de Trabalho e Renda, Patrique Welber, também participou do ato, realizado no gabinete de Freitas na Alerj.

O futuro colega de partido de Deltan Dallagnol, cuja filiação está marcada para amanhã, se autointitula o primeiro político fluminense libertário — ou seja, entre suas pautas estão a defesa da redução do Estado e das liberdades individuais.



A falta de papas na língua — e nos dedos — rendeu uma série de polêmicas a Freitas, que selou o fim da parceria com o antigo partido ao entrar em uma treta com um dirigente pelas redes sociais. No plenário, ele foi apelidado de "playboy" pela deputada Lucinha (PSDB). Desde então, a relação dos dois amenizou — e, atualmente, o epíteto é usado em tom de piada.

"Hoje um novo desafio se inicia. Nosso projeto é de defesa das liberdades individuais, do livre mercado e de intensa fiscalização dos gastos e economia dos recursos públicos. Nosso compromisso se mantém, incluindo o não uso de dinheiro público em campanhas. Fico muito feliz de poder continuar nessa luta, agora vestindo a camisa do Podemos", diz Freitas sobre a nova casa.