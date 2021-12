Prefeitura faz consulta pública sobre Água e Esgoto - Divulgação

Prefeitura faz consulta pública sobre Água e EsgotoDivulgação

Publicado 09/12/2021 18:52

A partir desta sexta-feira (10), a população vai poder opinar sobre os serviços de Água e Esgoto prestados na cidade do Rio de Janeiro. Haverá consulta pública no site da Fundação Rio-Águas, no portal da prefeitura, até o dia 30/12.

A ideia é que as sugestões ajudem a melhorar a Revisão do Plano Municipal de Saneamento do Rio, feita pela Rio-Águas e pelo Comitê de Bacia da Baía de Guanabara.

O plano municipal complementa o plano metropolitano, uma vez que a legislação mantém o município como titular dos serviços de saneamento básico.

Ambos devem nortear os serviços prestados e o planejamento das concessionárias, para levar água potável e esgoto tratado a toda a cidade.