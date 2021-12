O tradicional restaurante Cedro do Líbano vai fechar as portas - Reprodução / Instagram

O tradicional restaurante Cedro do Líbano vai fechar as portasReprodução / Instagram

Publicado 11/12/2021 07:00

Um dos restaurantes mais tradicionais da Saara, o Cedro do Líbano vai fechar as portas. As esfihas, kibes e caftas já são servidos há 73 anos, feitos em 8 de novembro, mas a casa não conseguiu resistir ao baque da pandemia. Contribuíram para o triste fim o sumiço de clientes, em home office, e a dificuldade do delivery, por causa da localização em uma rua de pedestres. Vai deixar saudades.