Imagem aérea do Aeroporto de Cabo Frio, na Região dos Lagos Divulgação

Publicado 11/12/2021 09:00

Ao reunir oito dos dez prefeitos da Costa do Sol para discutir o uso dos recursos do Fundo Soberano, que começa a funcionar no ano que vem, o presidente da Assembleia Legislativa, André Ceciliano (PT), ouviu uma demanda uníssona: investir no aeroporto de Cabo Frio. Apesar de ter a segunda maior pista do estado — e de, inclusive, ter recebido o segundo maior avião de carga do mundo nesta semana —, o equipamento é subaproveitado. E bota sub nisso: atualmente, uma das principais regiões turísticas do estado tem apenas uma linha regular, que traz passageiros de Belo Horizonte uma vez por semana. No dia a dia, a base serve mesmo como pouso para helicópteros que abastecem as plataformas offshore. Argumenta Ceciliano que rotas aéreas podem ser subsidiadas, como já é feito em outros países, até o fluxo se estabilizar. O fundo, que retém um percentual dos royalties para financiar obras de infraestrutura, já será implementado com R$ 2,3 bilhões em caixa.

Quinto constitucional mais competitivo

A disputa pelas duas vagas remanescentes de desembargador do Tribunal de Justiça, depois da nomeação de Paulo Wunder, podem ter uma reviravolta durante o recesso. É que a segunda lista foi considerada feita sob medida para a eleição do procurador Humberto Dalla, já que os outros cinco concorrentes não têm se empenhado na campanha. Cláudio Carvalho passou a pedir votos, mas há pouco tempo. Uma possibilidade seria a desistência de um dos nomes para inclusão de Renata Cabo, a mais votada na primeira lista.

Aula de matemática

O Sindicato dos Professores conseguiu voltar as horas-aula da Faculdade Hélio Alonso para 40 minutos. Em 2019, elas foram estendidas em 50%, mas a remuneração só subiu 25%. A ação foi do AJS Cortez & Advogados.

Antes tarde do que mais tarde

Na sessão regulatória da Agetransp, do último dia 30, foi decidido multar o MetrôRio em R$ 72.501,25 por uma série de falhas no sistema de ar-condicionado das composições entre 2014 e 2015 — só agora, seis anos depois.

Picadinho

O escritor Tiago Vilariño, de 8 anos, lança o livro "Natal de Jorginho", com a mãe Tais Faccioli. A sessão de autógrafos é amanhã, 11h, na Bicho que Lê, na Tijuca.

O Instituto Vital Brazil recebe, até 16/12, doações de brinquedos e alimentos para 140 famílias de comunidades.

Hoje, a Praça Mauá recebe, às 15h, "Encantaria de Terra e Mar", da Grande Companhia Brasileira de Mystérios e Novidades.

André Carvalhal, Fe Cortez, Giovanna Nader e Yamê Reis lançam seus livros na feira Junta Local, hoje, 14h, no Museu da República, no Catete.