Tradicional queima de fogos em Copacabana, na Zona Sulagência o dia

Publicado 11/12/2021 08:00

Os fogos do Réveillon do Rio estão seriamente ameaçados. Não pelo distanciamento social imposto pela pandemia. Uma proposta do vereador Luiz Ramos Filho (PMN) pode botar água no espumante da virada; ou melhor, apagar a fagulha. Deve ser votada na Câmara, na próxima terça-feira (14), uma emenda à Lei Orgânica que proíbe terminantemente fogos barulhentos na cidade. Se a proposta passar, serão permitidos só explosivos abaixo de 85 decibéis — o equivalente a um... estalinho.

Vale lembrar que emendas à Lei Orgânica do Município — o equivalente a uma Constituição da cidade — não precisam passar pelo crivo do prefeito. Ou seja, uma vez aprovada a proposta, ela é promulgada pelo próprio Legislativo.



Presidente da Comissão de Defesa dos Animais, Ramos Filho argumenta que o barulho dos fogos prejudica os animais, os autistas, as crianças, os idosos e os enfermos.