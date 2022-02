Júlio Lopes, Valdecy da Saúde, Cláudio Castro, Didê e Dr. João - Reprodução / redes sociais

Júlio Lopes, Valdecy da Saúde, Cláudio Castro, Didê e Dr. JoãoReprodução / redes sociais

Publicado 01/02/2022 11:00

O governador Cláudio Castro fez as vezes de mediador para conter os ânimos exaltados em São João de Meriti. Nas redes do prefeito João Ferreira Neto — que teve o orçamento engessado pela Câmara — aparecem sorridentes ele, Castro, o federal Júlio Lopes, o estadual Valdecy da Saúde e o presidente do Legislativo local, Didê. Escreveu o alcaide que a paz "praticamente está selada". Atenção ao "praticamente": Didê só postou fotos com o governador e Lopes, seu padrinho. João tem outro candidato a federal, seu genro.