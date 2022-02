André Ceciliano e Luiz Paulo assinam acordo para elaboração de Matriz de Insumo e Produto - Divulgação

Publicado 02/02/2022 07:00

A Assembleia Legislativa assinou ontem o contrato com um time de peso para elaborar uma Matriz de Insumo e Produto para o estado. O estudo, que fica pronto até o fim do ano, é uma espécie de raio-x da economia, destrinchando toda a cadeia produtiva. Sob a coordenação é de Joilson Cabral (UFF), a equipe conta com Fábio Freitas e Esther Dweck (UFRJ) e tem apoio de Mauro Osório, da Assessoria Fiscal da Alerj. Luiz Paulo foi quem levou a ideia a André Ceciliano.

A organização em colunas e linhas mostra os fluxos de mercadorias entre os diferentes setores de uma economia, mapeando de que setores vêm os insumos — e para que setores a produção será destinada. A ferramenta é usada tanto para planejar políticas públicas, como para avaliar os impactos.