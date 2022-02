O presidente Jair Bolsonaro e Clarissa Garotinho lancham no avião presidencial - Divulgação

Publicado 01/02/2022 18:23

Na visita de Jair Bolsonaro ao Norte Fluminense, o presidente e a deputada Clarissa Garotinho partilharam o pão... literalmente. A parlamentar pegou carona no avião presidencial — e os dois, sem tempo para almoço, fizeram um lanchinho rápido na aeronave que os transportava de uma agenda para a outra.

Clarissa tem atuado como o elo entre o clã de Campos e o chefe do Palácio do Planalto. Durante o tour, lá estava ela, junto de ministros e militares. As demonstrações públicas de apreço incluíram um agradecimento explícito durante entrevista para a TV Record.