A presidente do PTB, Graciela NienovReprodução / redes sociais

Publicado 03/02/2022 07:00

O PTB estabeleceu uma data para (tentar) dar fim à confusão e gritaria no partido. Uma reunião, que contou com cerca de 85% do diretório nacional, decidiu convocar novas eleições para a Executiva Nacional para o próximo dia 11. Eleita com o apoio do cacique-mor Roberto Jefferson, a presidente Graciela Nienov foi acusada pelo padrinho de traição. Ela chegou a recorrer ao TSE, pedindo reintegração de posse do diretório, mas, ontem, seu advogado renunciou.