Prefeito Neto decreta Estado de Calamidade Pública em Volta RedondaReprodução/ Redes Sociais

Publicado 05/02/2022 11:00

Embora a maioria dos políticos prefira manter uma relação cordial com seus adversários, o prefeito de Volta Redonda, Antonio Neto, partiu para o confronto direto com o antecessor. Em uma representação encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, ele descreveu um rombo de R$ 4 milhões nas finanças municipais deixado por Samuca Silva — em serviços prestados… sem cobertura contratual. O histórico deixado por Samuca não é dos melhores: suas contas receberam parecer negativo da corte em três dos quatro anos.