Ação foi realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon) - Paulo Carneiro / Parceiro/Agência O Dia

Ação foi realizada por agentes da Delegacia do Consumidor (Decon)Paulo Carneiro / Parceiro/Agência O Dia

Publicado 30/03/2022 19:32

Rio - Uma farmácia de manipulação clandestina foi interditada, nesta terça-feira (29), por policiais da Delegacia do Consumidor (Decon), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. No local, os agentes apreenderam grande quantidade de produtos sem rótulo e com prazo de validade vencido.



As investigações começaram no final do ano passado. Com um mandado de busca e apreensão, os policiais e uma equipe do Conselho Federal de Farmácia foram até o endereço e interditaram a farmácia.



No estabelecimento, a equipe encontrou produtos, como ácidos para utilização e cosméticos. Segundo as investigações, a empresa não possui documentação necessária para funcionamento.

Ninguém foi preso até o momento.