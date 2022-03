Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres, quatro rádios comunicadores e drogas - Reprodução/PMERJ

Com os suspeitos foram apreendidos dois revólveres, quatro rádios comunicadores e drogas Reprodução/PMERJ

Publicado 30/03/2022 15:02

Rio - Policiais militares prenderam cinco criminosos no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, na manhã desta quarta-feira (30). Segundo a corporação, equipes do 24ºBPM (Queimados) realizavam policiamento pela Rua Francisco Costa quando se depararam com o grupo armado, que tentaram fugir.

Ainda de acordo com a PM, após realizar um cerco, os militares conseguiram prender os cinco suspeitos. Na ação, foram apreendidos dois revólveres, quatro rádios comunicadores e drogas a serem contabilizadas.

Na ocasião, os agentes aproveitaram para retirar barricadas das ruas Monsenhor Manuel e Ferreira da Graça. A ocorrência foi encaminhada à 63ª DP (Japeri), onde o caso foi registrado.