Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio - Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 30/03/2022 15:14

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS-Rio) divulgou, nesta quarta-feira (30), que dará início esta semana às atividades do Núcleo Avançado de Regulação, que tem o objetivo de ampliar a capacidade de gestão de leitos hospitalares na rede municipal. Com a contratação de 200 profissionais, enfermeiros e agentes que atuarão nos hospitais, unidades de pronto atendimento (UPAs), coordenações regionais de emergência (CER), maternidades e hospitais de retaguarda. O projeto ampliou em 75% o número da equipe que atua na regulação municipal.

De acordo com a SMS, será possível agilizar fluxos regulatórios e reduzir o tempo de ociosidade de ocupação de leitos desde a alta até uma nova admissão, acelerando o acesso do paciente ao leito.

Segundo a Secretaria, todas as 45 unidades hospitalares de urgência e emergência da rede municipal passam a contar com profissionais dedicados ao processo de regulação que farão a atualização das plataformas digitais e sistemas da regulação com informações seguras das unidades, o que permite aprimoramento na prestação de serviços.

“A covid-19 trouxe um novo paradigma para os sistemas de saúde exigindo maior integração e agilidade em seus processos e fluxos de regulação. O eixo de atuação central destas equipes é a otimização das ações de regulação, internação e alta a partir de plataformas digitais integradas. Apostamos que a implementação desses recursos ajudará os gestores a identificar necessidades, corrigir rumos e melhorar, cada vez mais, a satisfação do paciente na rede pública carioca’’, ressaltou a subsecretária geral da SMS, Fernanda Adães Britto.

A pasta lembra que o Complexo Regulador do Município completa 20 anos de existência este mês. As primeiras equipes de regulação avançada começaram a atuar em 2015 em 13 unidades hospitalares, e que existem planos de aumentar a capacidade de otimização no acesso a leitos futuramente.