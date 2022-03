Segurança de Tandera e outro miliciano são presos em Nova Iguaçu | Rio de Janeiro | O Dia

Criminosos integram grupo responsável por vigiar as áreas sob influência de Tandera - Reprodução

Publicado 30/03/2022 14:46

Rio - Uma ação das Força-Tarefa da Polícia Civil prendeu em flagrante, na manhã desta quarta-feira (30), um homem apontado como segurança da milícia de Tandera, e cumpriu um mandado de prisão contra outro integrante da organização criminosa, em Cabuçu, no município de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A dupla foi detida por agentes das delegacias de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e de Repressão a Entorpecentes (DRE), além da Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter).



De acordo com a Polícia Civil, Emanoel da Silva de Lima, conhecido como "Grande" ou "Samuca", é chefe do que os milicianos chamam de "GAT", grupo responsável por vigiar as áreas sob influência de Danilo Dias Lima, o Tandera. Ele atua repelindo ações de grupos rivais, ligados a outros grupos paramilitares, do tráfico de drogas e até das forças de segurança do Estado.



"Grande" também é investigado por ter participado de diversos homicídios na Baixada Fluminense. O criminoso faz parte de milícias há mais de 15 anos, desde a época em que o grupo que atua na Zona Oeste do Rio, a "Liga da Justiça", era chefiado por Ricardo Teixeira da Cruz, o "Batman". O preso tem o símbolo do super-herói tatuado em seu corpo. Depois, ele migrou para a milícia chefiada por Tandera. Com o criminoso foi apreendida uma pistola Taurus, PT 100, calibre 40.



Já o miliciano João Antunes de Matos Neto, conhecido como "Bem-Te-Vi", faz parte do grupo comandado por "Grande" e é responsável por diversos confrontos e mortes de integrantes de facções rivais. A dupla foi encaminhada para a Cidade da Polícia, onde foi registrada a prisão de Emanoel por milícia privada armada e porte ilegal de arma de fogo. Um mandado de prisão por homicídio qualificado foi cumprido contra o segundo. Eles foram encaminhados à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap), onde ficarão à disposição da Justiça.



Miliciano mais procurado do Rio

Com a morte de seu maior rival, o também miliciano Wellington da Silva Braga, o Ecko, morto em confronto com a Polícia Civil, em junho do ano passado, Danilo Dias Lima, o Tandera, atualmente, é o miliciano mais procurado do Rio de Janeiro. O Portal dos Procurados aumentou para R$ 5 mil o valor da recompensa por informações que ajudem a prender o foragido.



A quadrilha comandada por ele atua em Seropédica, Itaguaí, e em outros pontos da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu. A suspeita é de que o criminoso lave dinheiro de atividade criminosa da milícia, adquirindo bens de luxo, como mansões, cavalos de raça e automóveis. As principais fontes de renda do grupo são a exploração de comerciantes, por meio da cobrança da taxa de segurança, monopólio da distribuição de cigarros contrabandeados, distribuição clandestina de TV a cabo e comercialização de botijões de gás.



Danilo traz tatuado no peito o Olho de Tandera, símbolo do desenho animado Thundercats, e de acordo com informações da Polícia Civil, seus principais aliados fizeram o mesmo desenho na pele. O criminoso é conhecido por seu comportamento extremamente violento. Ele faz questão de estar à frente de invasões em áreas dominadas por quadrilhas rivais e anda sempre com um fuzil, na companhia de diversos seguranças.



Após cortar aliança com seu principal aliado, Ecko, Tandera já teria começado a invadir o território que estava sendo controlado pelo seu rival. Agora, ele disputa com o irmão de Wellington Braga, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, atual chefe da milícia da Zona Oeste. Contra Danilo, há três mandados de prisão em aberto.