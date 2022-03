Polícia Civil prende suspeito de matar a própria mãe em Itaocara, no Noroeste do Rio - Reprodução/ Redes Sociais

Polícia Civil prende suspeito de matar a própria mãe em Itaocara, no Noroeste do Rio Reprodução/ Redes Sociais

Publicado 30/03/2022 14:27

Rio - Policiais da 135ª DP (Itaocara) prenderam, nesta terça-feira (29), um homem suspeito de matar a própria mãe, identificada como Rosane Reis de Souza, no Noroeste Fluminense. O filho, que não teve o nome divulgado, teria asfixiado a vítima, como mostram os laudos periciais e de necropsia, para que pudesse ficar com os bens dela.

Rosana foi assassinada no domingo (27) e seu corpo ficou dentro de casa, no município de Itaocara, por dois dias, sendo localizado somente depois do filho procurar a delegacia para relatar que a mãe aparentava estar morta. O conteúdo de um bilhete encontrado no bolso do suspeito também reforçou os indícios que o crime teria sido cometido por ambição.

Vizinhos de Rosana dizem estar em choque com o crime bárbaro. Segundo os relatos, o suspeito é filho único e era cuidado pela mãe. "Vai deixar saudades, amiga. Você fazia tudo pelo seu filho para ser morta pelas mão dele. Que Deus tenha misericórdia, descanse em paz", escreveu uma amiga da vítima.

"Estou passada com tamanha crueldade, acabei de saber da morte dela e estou mais abismada, ainda por meio de quem ocorreu. O único filho, o qual ela tanto amava, dava a vida por ele, tudo que fazia era em benefício dele. Que monstro de filho!", escreveu uma outra vizinha.

O homem foi preso em casa, no mesmo município, e encaminhado para o sistema prisional.