Niterói suspende o uso obrigatório de máscaras em locais fechados. Em locais abertos, o uso já estava flexibilizado desde o dia 14 - Fabio Costa/Agência O Dia

Niterói suspende o uso obrigatório de máscaras em locais fechados. Em locais abertos, o uso já estava flexibilizado desde o dia 14Fabio Costa/Agência O Dia

Publicado 30/03/2022 14:40 | Atualizado 30/03/2022 14:45

Rio - O uso obrigatório da máscara em ambientes fechados foi suspenso, nesta quarta-feira (30), pela Prefeitura de Niterói. A decisão, que começa a valer na sexta-feira (1º), foi tomada em conjunto com o Comitê Científico do município. Atualmente, a cidade apresenta a maior cobertura vacinal da Região Metropolitana do Rio, tem apenas quatro pacientes internados e nenhum em UTI.

A medida vem sendo analisada desde o decreto publicado pelo governo do estado, no dia 3 de março, facultando a flexibilização do uso do equipamento de higiene pessoal nas cidades fluminenses. Com base na análise da progressão da vacinação, do número de casos, óbitos e internações por Covid-19, Niterói decidiu seguir os passos das demais cidades da Região Metropolitana e flexibilizou o uso das máscaras. Desde 14 de março, o uso de máscaras em locais abertos é facultativo.

fotogaleria

“Fizemos uma avaliação com o comitê científico e chegamos à conclusão de que é oportuno, com responsabilidade, reduzirmos as medidas restritivas na cidade. Mantivemos, também como recomendação, o uso de máscaras em transportes públicos, imunossuprimidos, gestantes, idosos e pessoas com sintomas gripais”, explica o secretário municipal de Saúde, Rodrigo Oliveira.

O decreto será publicado no Diário Oficial desta quinta-feira (31) e entra em vigor no dia 1º. Dados da Secretaria Municipal de Saúde mostram que foram aplicadas mais de 1 milhão de doses de vacinas contra a Covid-19 na cidade. De acordo com o painel de acompanhamento, disponível no site oficial da Prefeitura de Niterói, 100% da população acima de 18 anos já foi vacinada com a primeira dose e 99,9% com a segunda.



“Vale ressaltar que só foi possível dar esse passo graças ao alto índice de vacinação em Niterói, por isso é fundamental manter o calendário vacinal em dia”, afirmou o prefeito Axel Grael.



Niterói tem 14.079 casos confirmados da doença e 77 óbitos em 2022. Desde o início da pandemia, 70.463 moradores da cidade se recuperaram da Covid-19.



De acordo com o epidemiologista Rômulo Paes, que representa a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) no Comitê Técnico Científico Consultivo criado pela Prefeitura, Niterói tomou as medidas necessárias para combater a pandemia.