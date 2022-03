Rio de Janeiro entra em estágio de mobilização por previsão de chuva - Fabio Costa / Agência O Dia

Publicado 30/03/2022 14:23

Rio - O Rio se manteve no posto de capital mais quente do país em diversos dias de março. Entretanto, o fim do mês deve ter chuvas fortes. Isso porque uma frente fria avança para o Sudeste, deixando a cidade em situação de alerta. Nesta quarta-feira (30), há possibilidade de pancadas de chuva durante a tarde, mas o céu deve ficar aberto à noite.

Já na quinta-feira (31), as nuvens aumentam pela manhã e, no final do dia, temporais podem provocar transtornos. Inclusive, a Região Serrana entra novamente em alerta por conta da possibilidade de volume de água extremamente elevado. No dia seguinte, sexta-feira (1º), a manhã já começa com chuva forte, se estendendo até à noite, com a máxima de 25ºC.

O final de semana também deve ser chuvoso na cidade, com bastante vento e temperaturas baixas, entre 21ºC e 28ºC. Além disso, o céu continua nublado nesse período, também tendo agitação marítima nas praias do estado.

Cidade teve um mês de março quente



O Rio já começou os três primeiros dias do mês como a capital mais quente do Brasil , registrando 37,6ºC na Vila Militar, na Zona Oeste. Durante o início de março, a cidade se manteve nesse posto em diversos momentos, como informou o Climatempo. Até por isso, as praias ficaram lotadas nos finais de semana.

Com isso, o mês teve um dos começos mais quentes dos últimos 10 anos. Foram nove dias consecutivos com a temperatura acima de 30º e sem registro de chuvas.