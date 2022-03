Emissão de identidade, serviços de primeira e renovação da habilitação serão gratuitos - Divulgação/Detran.RJ

Emissão de identidade, serviços de primeira e renovação da habilitação serão gratuitosDivulgação/Detran.RJ

Publicado 30/03/2022 13:22 | Atualizado 30/03/2022 13:24

Rio - O Departamento de Trânsito do Rio (Detran.RJ) promove, na próxima sexta-feira (1), mais uma edição do Dia D destinado ao atendimento prioritário das pessoas com deficiência (PCDs). A medida homenageia o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2 de abril. Os usuários deste público-alvo vão poder realizar os serviços de identificação civil e habilitação em qualquer unidade, sem necessidade de agendamento prévio.



A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista, que necessitam de abertura de processo administrativo. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.



Para tirar a identidade, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento, dependendo do estado civil do requerente. Os interessados devem verificar no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço.



Já os serviços veiculares serão disponibilizados somente no posto Detran Acessível - PCD, que fica na Avenida Francisco Bicalho, com entrada pela Rua Idalina Senra, nº 35, em São Cristóvão, Zona Norte. No Dia D, também será disponibilizada inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado.



Para se inscrever, o candidato deverá comparecer à unidade, das 8h às 16h, ou procurar uma das 13 Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretrans). Haverá também o curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis, ministrado na unidade para pessoas com deficiência, das 9h às 13h.



Os próximos Dias D acontecem em 17 de junho, pelo Dia do Orgulho Autista; 16 de agosto, em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência e à Semana Nacional do Trânsito; além de em 2 de dezembro, celebrando o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (PCD)e da Pessoa com Deficiência Física (PCDF).