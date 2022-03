Ana Beatriz dos Santos, de 23 anos, é auxiliar de serviços gerais - REPRODUÇÃO / TV GLOBO

Publicado 30/03/2022 10:17 | Atualizado 30/03/2022 16:01

Rio - Ana Beatriz dos Santos, de 23 anos, deu o que falar nas redes sociais nesta terça-feira. Afetada pela greve dos rodoviários, a auxiliar de serviços tentava chegar a um condomínio no Recreio, na Zona Oeste do Rio, e seu recado ao vivo para a chefe viralizou. "De que jeito? Não sei. De avião, só pode. Porque não tem como, né, Dona Rosângela? Não tem como chegar no trabalho", disparou a jovem durante o 'Bom Dia Rio', da TV Globo. A entrevista rendeu mais de 9 mil seguidores em seu perfil no Instagram. O único problema é que ela perdeu a senha desta conta.