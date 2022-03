Segundo o passageiro, ele teria pego material em São Paulo com um conhecido e entregaria em Vitória, no Espírito Santo - Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

Segundo o passageiro, ele teria pego material em São Paulo com um conhecido e entregaria em Vitória, no Espírito SantoPolícia Rodoviária Federal / Divulgação

Publicado 30/03/2022 10:57 | Atualizado 30/03/2022 15:06

Rio - Policiais rodoviários federais apreenderam aproximadamente dois quilos de cocaína na madrugada desta quarta-feira (30) no município de Piraí, interior do estado do Rio. Os agentes da PRF realizavam uma fiscalização na Rodovia Presidente Dutra, altura do Km 227 da BR-116, em Piraí, e ao abordarem um ônibus que seguia de São Paulo para Vitória, perceberam o nervosismo de um dos passageiros.



Diante disso, verificaram sua bagagem e encontraram 1 kg de cocaína em pó, além de um tablete com 967 gramas de cocaína. Também foram encontrados três pistolas, sendo duas Glocks e uma Canik 9mm, três carregadores e uma carteira falsa da PM do Espírito Santo.

Segundo a versão contada pelo passageiro, ele teria recebido o material em São Paulo com um conhecido e entregaria em Vitória, no Espírito Santo. O suspeito foi preso em flagrante, logo após, levado para a 94ª DP (Piraí).