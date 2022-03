Prefeitura do Rio lança o Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2022 - Fábio Costa/Agência O Dia

Prefeitura do Rio lança o Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2022 Fábio Costa/Agência O Dia

Publicado 30/03/2022 14:50 | Atualizado 30/03/2022 15:15

Rio - A Prefeitura do Rio lançou, nesta quarta-feira (30), o Programa de Fomento ao Audiovisual Carioca 2022 que promete investimento de R$ 55,25 milhões no setor cultural da cidade. De acordo com a Secretaria de Governo e Integridade Pública (Segovi), o valor é o maior já praticado na história do município e 176% maior que o feito no ano passado. O programa será gerido pela RioFilme.

"Esse edital do audiovisual é um avanço incrível, que abre um conjunto de oportunidades muito grande. Principalmente, pelo papel econômico que o setor tem, com a geração de empregos, pagamento de impostos, atração de divisas, para uma cidade que sempre foi a capital brasileira do audiovisual. Precisamos ter um olhar atento para a produção cultural do Rio, que vai ser vendida, exportada e gerar alguns milhões", disse o prefeito Eduardo Paes durante lançamento do programa, no Palácio da Cidade, em Botafogo, na Zona Sul, ao lado do secretário de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero.

Segundo a Prefeitura do Rio, o programa abrirá editais de "Cash Rebate" no valor de R$ 15 milhões, com foco na atração de investimentos para a cidade. Também farão partes os editais de fomento a produção de filmes e séries documentais para cinema, TV e streaming (R$ 2,7 milhões); investimento em produção de novas temporadas de web séries (R$ 600 mil); e distribuição de filmes para salas de cinema em parceria com distribuidoras brasileiras, no valor de R$ 3 milhões, entre outras ações.

"Conseguimos apresentar aquele que é o mais robusto programa de fomento do audiovisual da cidade. É o Rio de Janeiro, mais uma vez, na vanguarda da política cultural nacional. É muito importante vermos a cidade posicionada neste lugar, que corresponde ao nosso papel de capital cultural do país. É bom lembrar que, por meio da produção audiovisual, são gerados empregos, rendas e impostos para o município", pontuou o secretário Marcelo Calero.

Os investimentos também preveem editais de apoio à participação de produtoras cariocas em festivais e mercados internacionais. Ainda pendente de ajustes, os editais de Cash Rebate e o investimento na área de formação para o setor audiovisual ainda não serão abertos pela no lançamento. A ideia, segundo a prefeitura, é que eles estejam disponíveis em breve.

Formação

O diretor-presidente da RioFilme, empresa pública ligada a Segovi, Eduardo Figueira, falou sobre as possibilidades geradas pelo programa e como isso deve interferir diretamente na formação de novos profissionais do audiovisual na cidade. Pelo previsão da prefeitura, a ideia é que sejam feitas parcerias com instituições de ensino com valor de R$ 900 mil.

"Hoje é um dia histórico para o setor audiovisual do Rio. Esse valor de R$ 55 milhões é algo inimaginável para qualquer cidade desse país. Vamos contemplar de forma democrática toda a cadeia do setor, com uma linha, por exemplo, de incentivo para que as produções do Brasil e do exterior venham filmar no Rio. Também vamos incentivar as produções na web", disse Figueira.

Lúcia Murat, cineasta premiada em festivais com os filmes Quase Dois Irmãos e Uma Longa Viagem, parabenizou a iniciativa. "Depois de tanto tempo sem nenhum apoio do governo federal, estamos apostando tudo neste edital, é um grande presente para o Rio. A cidade e o audiovisual se complementam. O Rio é uma cidade audiovisual e a possibilidade dele crescer após esse edital de fomento é imensa", avaliou.

Os valores e editais de investimento estarão disponíveis no site da Riofilme. Todos eles passarão por consulta pública até 24 de abril de 2022, prazo para que sejam feitas alterações. As inscrições estão previstas para serem realizadas entre 30 de abril e 29 de maio.