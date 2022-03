Duas mulheres e um homem foram baleados na Maré e socorridos ao Hospital Federal de Bonsucesso - Reprodução

Publicado 30/03/2022 10:12 | Atualizado 30/03/2022 10:22

Rio - Três pessoas seguem internadas após terem sido baleadas na noite de terça-feira na Maré , Zona Norte do Rio. Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu na comunidade Nova Holanda, no complexo de favelas. Os feridos foram socorridos ao Hospital Federal de Bonsucesso. Uma mulher de 21 anos baleada na perna e na nádega segue na unidade em observação. As outras duas vítimas foram transferidas.