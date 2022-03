A manhã desta terça-feira foi de caos para os cariocas que precisaram trabalhar - Marcos Porto/ Agência O DIA

Publicado 30/03/2022 07:13 | Atualizado 30/03/2022 09:16

Rio - Um dia após a greve dos rodoviários , passageiros enfrentaram, nesta quarta-feira, longas filas de espera para conseguir se locomover pela cidade. Por volta das 8h54, a Secretaria Municipal de Transportes (SMTR), informou que o sistema BRT foi normalizado nos três corredores, Transoeste, Transcarioca e Transolímpica, incluindo o funcionamento das estações. No momento, são 260 ônibus operando, entre articulados, "diretões" e ônibus convencionais, que circulam no corredor da Avenida Cesário de Melo.

O Centro de Operações Rio (Rio) informou que o município retornou ao estágio de normalidade às 6h15 desta quarta-feira, após a normalização do serviço dos ônibus convencionais.

O município entrou em estágio de mobilização à 0h desta terça-feira, devido ao indicativo de chuva moderada e ao anúncio da paralisação dos rodoviários.

Em nota, a Mobi-Rio disse que a preparou um plano de contingência, já em execução, juntamente com a SMTR. Fora do sistema BRT, linhas de ônibus convencionais foram reforçadas para suprir áreas da Transoeste e Transcarioca, em fase de regularização dos serviços. No trecho Jardim Oceânico, Alvorada e Taquara as opções são 803, 900, 766, 565 e 954, que atendem os bairros de Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Gardênia Azul, Pechincha, Freguesia e Cidade de Deus.



No trecho entre Taquara e Madureira, o usuário tem como opção a linha 636 que está operando até o Merck. No trecho entre Madureira e Penha, o usuário tem a linha 355. Já no trecho entre Penha e Bonsucesso, o usuário pode utilizar a linha 313.



Os deslocamentos entre Fundão e Barra podem ser realizados com a linha 616 até Del Castilho e linha 614 até a Barra.





, em caso de descumprimento da decisão judicial. Os rodoviários pedem por reajuste salarial e melhores condições de trabalho. A manhã desta terça foi de caos. De acordo com o sindicato dos rodoviários, o sistema convencional foi parcialmente afetado e o BRT, que tem ônibus articulados com corredores exclusivos, chegou a ser totalmente paralisado. Ainda pela manhã, o sindicato da categoria optou por suspender o movimento grevista diante da possibilidade da aplicação de multa de R$200 mil diários , em caso de descumprimento da decisão judicial. Os rodoviários pedem por reajuste salarial e melhores condições de trabalho.

Volta para casa

Pelas redes sociais, passageiros se mostram indignados com o transporte público. Em um dos comentários, uma mulher desabafou:



"Não bastassem as péssimas condições do coletivo e a greve parcial de hoje, 29/03/22, o ônibus 919 sentido Pavuna, numeração B63052, GIRE TRANSPORTES, CONSÓRCIO INTERNORTE, estava literalmente cagado próximo aos bancos traseiros. Um fedor terrível continuou a circular, entrei no mesmo na estação de Ramos às 17:40h, as pessoas se amontoavam na parte dianteira do ônibus, o motorista estava ciente e continuou ‘normalmente’. O pobre trabalhador não tem 01 minuto de paz, que dia!".



Outra pessoa reclamou da lentidão no trânsito. "Escolhi um excelente dia pra ir ao RJ. Greve de ônibus e greve dos lixeiros. Nunca vi tanto engarrafamento desde que saí de SP", relatou.



Também pelas redes sociais, um homem falou sobre as dificuldades encontradas pelos passageiros: "Galerinha que saiu pra trabalhar hoje no RJ (eu) só passou humilhação com essa greve de ônibus, tá foda".