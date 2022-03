Evanildo tinha 63 anos e foi assassinado a tiros no próprio veículo - Reprodução/TV Globo

Publicado 30/03/2022 15:25

Na madrugada desta terça-feira, policiais militares do programa Bairro Presente da Penha se depararam com um automóvel sob suspeita. Após consulta, foi verificado que o automóvel era roubado, com registro do crime na 59ª DP (Duque de Caxias). O motorista foi levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho). O veículo era do modelo Jeep Renegade, de cor vermelha, similar ao usado no ataque ao gerente, e ficou na 22ª DP (Bonsucesso) por apresentar falha mecânica. Entretanto, a Polícia Militar e a Polícia Civil informaram que, até o momento, não há confirmação de que os dois casos estejam relacionados.Câmeras de segurança da Rua Virgílio de Mello Franco, no bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, registraram o ataque sofrido pele gerente de supermercado Evanildo Gomes da Silva, de 63 anos, que foi morto a tiros por criminosos, na madrugada desta segunda-feira (28). A vítima teve seu carro interceptado por bandidos e tentou fugir, mas acabou sendo baleado. Informações preliminares dão conta de que ele foi vítima de um latrocínio, mas ainda não se sabe se pertences foram levados. As imagens, obtidas pelo WhatsApp O Dia, mostram o homem saindo da garagem de uma casa em um automóvel preto e seguindo pela via. Logo depois, ele é cercado por um carro vermelho e bandidos armados com fuzis descem em sua direção. Em seguida, as câmeras mostram o veículo da vítima dando ré em alta velocidade e atingindo um muro. Após a batida, os criminosos se aproximam do carro e um segundo carro com mais homens armados chega e eles disparam contra o veículo da vítima.