Familiares e amigos se despediram de gerente em sepultamento nesta terça-feiraFabio Costa/Agência O Dia

Publicado 29/03/2022 13:27 | Atualizado 29/03/2022 15:35

Rio - Familiares e amigos de Evanildo Gomes da Silva, de 63 anos, se despediram do gerente de supermercado no sepultamento da vítima, no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, na Zona Norte, às 11h desta terça-feira (29). O idoso foi assassinado com um tiro no pescoço, na madrugada de segunda-feira (28), após ser cercado e atacado por bandidos fortemente armados , no bairro Doutor Laureano, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, quando seguia de carro para o trabalho, em Mesquita.A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) ouve testemunhas e realiza diligências para identificar os autores do crime. Apesar do automóvel da vítima não ter sido levado, a suspeita é que Evanildo foi vítima de um latrocínio. O sobrinho da vítima, o autônomo Paulo César Gomes, já havia dito não acreditar que o gerente reagiu à ação criminosa. No enterro, amigos reforçaram que o idoso era querido e não tinha inimigos."Uma pessoa do bem, eu nunca fiquei sabendo nada que pudesse desabonar a conduta dele. Ele está há um ano conosco e só nos ajudou. Só tenho a elogiar o Evanildo", declarou o patrão da vítima, Evandro Lopes, em entrevista ao RJ1 da TV Globo. "Todo mundo perdeu uma grande pessoa. Era uma pessoa que saía de casa para o trabalho, do trabalho para casa, nunca foi de ficar em rua", completou o vizinho do gerente, Nivaldo Cardoso.Na madrugada desta terça-feira, policiais militares do programa Bairro Presente da Penha se depararam com um automóvel sob suspeita. Após consulta, foi verificado que o automóvel era roubado, com registro do crime na 59ª DP (Duque de Caxias). O motorista foi levado para a 27ª DP (Vicente de Carvalho). O veículo era do modelo Jeep Renegade, de cor vermelha, similar ao usado no ataque ao gerente, e ficou na 22ª DP (Bonsucesso) por apresentar falha mecânica. Entretanto, a Polícia Militar informou que, até o momento, não há confirmação de que os dois casos estejam relacionados.Evanildo deixa a esposa, um filho e um casal de netos. Ele havia perdido um filho policial militar, há cerca de 15 anos, após ser baleado em serviço. O Disque Denúncia recebe informações sobre o crime pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.