Criança ficou ferida na perna e foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Criança ficou ferida na perna e foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat)Divulgação

Publicado 29/03/2022 14:37

Rio - O menino de 12 anos que foi atingido por uma bala perdida na comunidade da Chumbada, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, recebeu alta do Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT). O menino foi socorrido para a unidade de saúde após ficar ferido na perna, na manhã do último sábado (26), e deixou o local, no mesmo dia horas após receber atendimento.