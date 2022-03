Gabriel Monteiro está sendo acusado de assédio sexual e moral, estupro e manipulação de imagens dos seus vídeos do Youtube - Divulgação/CMRJ

Publicado 29/03/2022 14:17

Rio - O vereador Gabriel Monteiro (sem partido) aparece em novas imagens de seus vídeos, divulgadas nesta terça-feira (29), desta vez sem edição, com uma menina fazendo compras e lanches em um shopping. No trecho, disponibilizado pelo RJTV, da TV Globo, o político induz a criança a dizer inúmeras coisas durante toda a gravação, como perguntar a ele o que ela precisa fazer para ser inteligente e que deseja ganhar uma mochila.Em outro momento, Gabriel pergunta à menina sobre o pai, indagando se o homem usava dinheiro para beber. Após a criança negar o fato, ele a induz a dizer que o pai gastava o sustento da família com bebidas alcoólicas, afirmando que a informação havia sido obtida pela mãe dela. O vídeo, que foi publicado no Youtube, foi retirado do ar na noite desta segunda-feira (28), após a plataforma tomar conhecimento das acusações contra o dono do canal. Após a divulgação das imagens, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) instaurou um inquérito contra Monteiro para investigar se violação aos direitos da criança, fato que, se comprovado, configura crime. Por conta disso, o fato ganhou força entre os parlamentares.

Após a divulgação do caso, o Conselho de Ética e Decoro da Câmara dos Vereadores do Rio vai se reunir nesta tarde, a partir das 15h, para discutir sobre as denúncias de assédio moral e sexual, estupro e manipulação de imagens contra o vereador Além das denúncias já citadas, o Conselho também vai abordar as acusações de que Gabriel Monteiro utilizava os servidores públicos lotados em seu gabinete para fins privados, como por exemplo durante as gravações de seus vídeos para as redes sociais, e também das acusações de que o vereador utiliza carros sem placas, o que é ilegal.Na manhã desta terça-feira, segundo o RJTV, o Deputado Estadual Giovani Ratinho (PTC) encontrou os policiais responsáveis pela escola de Gabriel Monteiro enquanto realizava uma blitz junto de agentes do 31ª(Recreio dos Bandeirantes), na Barra da Tijuca. No momento, os seguranças do vereador estavam indo trocar os fuzis para continuar escoltando o parlamentar - o que é fora do procedimento padrão - utilizando um carro sem placas. O veículo chegou a ser apreendido, mas como os objetos estavam no interior do mesmo, logo após serem colocados no lugar, ele foi liberado.Não é a primeira vez que o Conselho de Ética da Câmara se reúne para discutir sobre uma possível quebra de decoro por parte do deputado. Nos registros, é possível notar que pelo menos outras três reuniões já foram realizadas, a maior parte por conta de denúncias de abusos de autoridade durante fiscalizações surpresas em unidades de saúde.Nas duas primeiras, nenhuma decisão contra o parlamentar foi tomada, somente no terceiro encontro do vereadores o ex-PM foi ouvido. Em decisão, presidente do Conselho, vereador Alexandre Isquierdo (DEM), afirmou que as fiscalizações realizadas pelo parlamentar fazem parte das funções de um vereador, desde que não desrespeitem a lei e nem representem abuso de autoridade, ele afirmou também que fiscalizações noturnas são inconstitucionais.Até o momento, as denúncias permaneceram paradas mesmo após análise de possíveis condutas irregulares do vereador.