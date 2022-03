O ex-policial também foi acusado de manipular os vídeos que publica nas redes sociais - Reprodução

Publicado 28/03/2022 15:40

Vcs tão fazendo esse enxame por uma coisa que o cara conseguiu arrecadar 80 mil. 80 mil pra uma família humilde não vale de nada? Pelo amor de deus, cara. — Ruan (@ruansgon) March 28, 2022

Interessante o #Fantástico atacar Gabriel Monteiro dias depois que ele desmontou a Máfia dos Reboques... podemos até desconfiar que o crime organizado no Rio de Janeiro tem seus tentáculos nos lugares mais improváveis. Será? — Linda (@Lindasod) March 28, 2022

O ex-policial militar foi acusado de assédio moral e sexual por dois assessores parlamentares, sua ex-assistente de produção e uma mulher com quem teve relações sexuais.Além disso, Gabriel também foi alvo de denúncias sobre adulteração em seus vídeos. Segundo as vítimas, ele dirigia as imagens, decidindo o que seria filmado ou não, e montava cenas contendo, até mesmo, tiroteios, contando com a ajuda da polícia para a encenação.tentou contato com a corporação para esclarecer os fatos mas, até o momento da publicação desta matéria, não houve resposta.Outra acusação sofrida pelo parlamentar envolve um vídeo onde Gabriel leva uma menina para lanchar no shopping. Nas gravações originais, ele aparece induzindo a criança a dizer o que ele queria, enquanto ela come, mas após a edição, as imagens mostram a menina falando por conta própria, não condizendo com o que realmente aconteceu.Na redes sociais, seguidores de Gabriel Monteiro dizem apoiar o vereador e não acreditar no que está sendo veiculado "pela mídia". No caso da menina, em que ele é acusado de exploração de menores, internautas defendem o político e apontam que a "maior vaquinha da vida" da criança foi organizada por ele e angariou cerca de R$ 80 mil para a família.Alguns internautas ligaram as acusações contra o vereador à denúncia feita por ele sobre a "Máfia dos Reboques" , há algumas semanas. Por conta do vídeo feito por Monteiro, em que Jailson Salazar, dono da J.Salazar, tenta subornar Monteiro para que não apurasse denúncias de irregularidades na cidade, a Prefeitura do Rio encerrou o contrato com a empresa que fornecia serviços de reboque e que era responsável pelos pátios da entidade.