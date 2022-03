Imagem mostra região da Cinelância, no Centro do Rio, nesta segunda-feira (28), totalmente às escuras - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Publicado 29/03/2022 11:27

Rio - O Aeroporto Santos Dumont voltou a operar com normalidade nesta terça-feira (29) após precisar ser fechado por conta de um apagão que deixou diversos pontos do Centro da cidade às escuras na noite desta segunda-feira (28) . Outros pontos importantes como a sede da Alerj também foram afetados pela falta de energia.A queda de luz causou diversos transtornos no funcionamento do aeroporto. De acordo com a Infraero, concessionária que administra o Santos Dumont, pelo menos oito aeronaves precisaram realizar diversas manobras próximo ao aeroporto para não pousarem no escuro e às cegas na pista de pouso, pois as luzes de balizamento noturno sofreram instabilidade.