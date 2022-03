Djenane Machado - divulgação

Djenane Machadodivulgação

Publicado 29/03/2022 13:37 | Atualizado 29/03/2022 14:01

Rio - Djenane Machado, conhecida por interpretar a personagem Bebel na 1ª temporada da série 'A Grande Família' (1972), faleceu aos 70 anos, nesta quarta-feira (23). A causa da morte, no entanto, não foi revelada. A atriz não deixa filhos.

Djenane era filha do produtor e diretor de espetáculos musicais Carlos Machado (1908-1992), o 'Rei das noites Cariocas'. Ela estreou na televisão na "Passo dos Ventos" (1968). Logo depois, a atriz atuou em "Rosa rebelde" (1969), "A ponte dos suspiros" (1969), "Véu de noiva" (1969) e "Assim na terra como no céu" (1970). Um ano depois, ela brilhou como a personagem Lucinha Esparadrapo na novela "O cafona".

Após interpretar Glorinha em "O primeiro amor" (1972), Djenane foi convidada pela TV Globo para viver Bebel na primeira temporada de "A grande família". Na época, ela dividia cena com Jorge Dória, que interpretava o Lineu, Osmar Prado, o Júnior, Eloísa Mafalda, que deu vida a Nenê, Luiz Armando Queiroz, o Tuco, e Paulo Araújo, o Agostinho Carrara.

No entanto, apesar do sucesso, ela começou a chegar atrasada às gravações e desistiu de fazer a segunda temporada, sendo substituída de um dia para outro por Maria Cristina Nunes. Na última versão da série, exibida pela TV Globo entre 2001 e 2014, Bebel foi interpretada por Guta Stresser.

Djenane ainda fez parte do elenco das pornochanchadas dos anos 1970. Ela ainda atuou nos filmes "Águia na cabeça" (1984) e "Ópera do Malandro" (1986). Seu último papel na TV foi Laureta, em "Novo amor", da TV Manchete. Ela se afastou de sua profissão após a morte do pai, Carlos Machado. em 1992. Ela enfrentou problemas com álcool e drogas.