Segundo a prefeitura, o programa irá realizar intervenções em 22 comunidades e vai entregar mais de 40 mil novos títulos de propriedade até 2024 - Prefeitura do Rio / Divulgação

Publicado 29/03/2022 12:38 | Atualizado 29/03/2022 13:03

Rio - A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou na manhã desta terça-feira (29) o retorno do programa Morar Carioca. O programa tem como objetivo urbanizar comunidades da cidade. É esperado um investimento de R$ 500 milhões, R$ 450 milhões destinados para obras de urbanização e R$ 50 milhões para ações de regularização fundiária, que visam disponibilizar títulos de propriedade aos moradores. As obras serão iniciadas em abril deste ano.



"Temos que defender que isso seja permanente, que tenha sempre uma parte importante do orçamento da cidade alocado para essa urbanização de favelas. É possível sim, num período mais ou menos de oito anos, a gente urbanizar todas as favelas da cidade do Rio de Janeiro", ressaltou Eduardo Paes.