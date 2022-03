PMs recuperaram motocicleta, drogas e armas - Divulgação/PMERJ

Publicado 29/03/2022 14:30

Rio - Um confronto entre policiais militares e criminosos acabou com um homem preso e três feridos, na manhã desta terça-feira (29), no bairro Olavo Bilac, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Com eles foram encontradas armas, grande quantidade de drogas e uma motocicleta.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) relataram ter sido atacadas por um grupo de homens armados enquanto estavam em patrulhamento pela Rua Deputado Almeida Franco. Houve confronto e, o fim do tiroteio, três suspeitos foram localizados feridos. Eles foram socorridos ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, na mesma cidade. O estado de saúde deles é desconhecido.

Um outro homem foi preso sem ferimentos. Na ação foram apreendidas três pistolas calibre 9 mm, uma grande quantidade de drogas e uma motocicleta. A ocorrência foi encaminhada para a 60ª DP (Campos Eliseos).