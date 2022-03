Criança foi socorrida ao Hospital Estadual Alberto Torres (Heat) - Divulgação

Publicado 28/03/2022 09:00

Rio - Um menino foi baleado neste domingo (27) na comunidade da Chumbada, no município de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. A vítima ficou ferida na perna e foi socorrida para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro do Colubandê. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da criança.



De acordo com a Polícia Militar, o 7º BPM foi acionado para a unidade de saúde para verificar a entrada de uma pessoa atingida por um tiro, onde encontraram o menino baleado. Ainda segundo a PM, não havia operação policial em andamento na região onde a criança foi ferida. O caso foi encaminhado para a 74ª DP (Alcântara).