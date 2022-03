Jacaré é encontrado passeando na passarela do Terminal Alvorada - Reprodução

Publicado 29/03/2022 14:39

O réptil estava em uma das rampas de acesso à passarela e foi capturado por uma equipe do Corpo de Bombeiros do quartel da Barra da Tijuca, acionada às 5h52. Ele foi levado pelos socorristas, em segurança e sem ferimentos, de volta ao seu habitat natural, o Canal de Marapendi, que atravessa o bairro da Zona Oeste do Rio.

A caminhada matinal do animal deu um susto em quem passava pelo local, mas ninguém foi ferido. Os passageiros que tentaram acessar a Alvorada nesta manhã, se depararam com portas fechadas e ônibus estacionados. Com o serviço paralisado pela greve, a visita inesperada do animal foi mais um motivo para que os cariocas voltassem para casa.

A situação repercutiu nas redes sociais. Muitos internautas compartilharam imagens do resgate feito pelos Bombeiros. "Chego na Alvorada pra subir a passarela e estão mandando voltar. O motivo: um jacaré maior do que eu!", publicou um internauta.

Além das piadas sobre o visitante inusitado, muitas pessoas usaram o humor para falaram sobre os desafios desta manhã para o usuários do transporte rodoviário carioca. "Avisaram ao coitado do jacaré sobre a greve?", comentou uma internauta em fotos do animal publicadas no Twitter.

O Terminal Alvorada não é um local desconhecido pelos jacarés da região. Em dezembro, outro animal foi encontrado pelos arredores da estação e acabou sendo atropelado por um articulado, enquanto passeava pela pista exclusiva do BRT. O réptil acabou morrendo.

Um jacaré na alvorada no RJ o brt passou por cima sem ver pic.twitter.com/w9iqeBYggg — Ação e Reação (@reacao_acao) December 23, 2021