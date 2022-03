Agentes da Operação Lei Seca realizaram fiscalização em Itaperuna, no Noroeste Fluminense - Divulgação / Operação Lei Seca

Publicado 29/03/2022 15:30 | Atualizado 29/03/2022 15:30

Rio - A Operação Lei Seca abordou, entre sexta-feira (25) e domingo (27), 2.604 motoristas em todo o estado do Rio e registrou 396 casos de condutores dirigindo alcoolizados. Foram, ao todo, 29 ações de fiscalização. O bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste, se destacou com o maior índice de alcoolemia. Em blitzes realizadas na sexta-feira (25), na Avenida dos Mananciais e na Estrada do Rio Grande com Apiacás, 30% dos motoristas abordados estavam dirigindo embriagados.



No interior do estado, as cidades de Itaperuna e Nova Friburgo foram as que mais registraram casos de alcoolemia. Em Itaperuna, foram realizadas ações de fiscalização na sexta (25) e no sábado (26) na Avenida Presidente Dutra e na Avenida Zulamith Bittencourt. No total das duas ações, 64 casos de alcoolemia foram registrados.



Já em Nova Friburgo, no sábado (26) e no domingo (27) a Operação abordou 177 motoristas na Praça Marcilio Dias e 34 deles estavam dirigindo sob efeito de álcool. "Os números expressivos de casos de alcoolemia em todo o estado reafirmam a importância da Operação Lei Seca. Por isso, seguiremos atuando diariamente com ações de fiscalização e educação na missão de salvar vidas", ressalta o superintendente da Operação Lei Seca, tenente-coronel Fabio Pinho.

Operação Lei Seca prende homem com carro roubado no Maracanã, Zona Norte do Rio Divulgação/Lei Seca

Os agentes também prenderam um homem e recuperaram um veículo roubado no Maracanã , na Zona Norte, na noite de sábado (26). De acordo com os agentes, a equipe desconfiou da atitude suspeita do motorista, que ficou muito nervoso durante a abordagem.

Após a solicitação do documento do carro, o homem confessou que não tinha e que o carro era fruto de roubo. Após consulta no sistema, os policiais confirmaram que o carro constava como roubado e deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca).