Operação Lei Seca prende homem com carro roubado no Maracanã, Zona Norte do RioDivulgação/Lei Seca

Publicado 27/03/2022 15:44 | Atualizado 27/03/2022 15:45

Rio - Policiais da Operação Lei Seca prenderam, na noite deste sábado (26), um homem e recuperaram um veículo roubado em blitz na Rua São Francisco, no Maracanã, Zona Norte do Rio. De acordo com os agentes, a equipe desconfiou da atitude suspeita do motorista, que ficou muito nervoso durante a abordagem.

Ao solicitar o documento do carro, o homem confessou que não tinha e que o veículo era fruto de roubo. Após consulta no sistema, os policiais confirmaram que o carro constava como roubado e deram voz de prisão ao condutor, que foi encaminhado para a 19ª DP (Tijuca).