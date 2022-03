Rio registra 169 casos confirmados em 24 horas - Reprodução

Publicado 27/03/2022 17:23

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES) informou que registrou, até este domingo, 2.078.817 casos confirmados e 72.695 óbitos por coronavírus no Estado. Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 169 novos casos e 45 mortes. A taxa de letalidade da covid-19 no Rio está em 3,50%.

Entre os casos confirmados, 2.078.817 pacientes se recuperaram da doença. Segundo o painel de dados desenvolvido pela pasta, a taxa de ocupação de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para a covid-19 no estado é de 23,4%. Já a taxa de ocupação nos leitos de enfermaria de 15,1%.

Bandeira verde no Mapa de Risco pela terceira semana seguida





O mapa desta semana mostra que as regiões Metropolitana I, Metropolitana II e Baixada Litorânea se encontram com bandeira verde (risco muito baixo). As regiões do Médio Paraíba, Serrana, Centro Sul, Baía de Ilha Grande, Noroeste e Norte permaneceram com bandeira amarela (risco baixo). 74ª edição do Mapa de Risco da Covid-19 , divulgada na sexta-feira (25) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), mostra que o risco de contaminação por covid-19 no estado é muito baixo (bandeira verde) pela terceira semana seguida. A análise faz a comparação da décima primeira semana epidemiológica deste ano, de 13 a 19 de março, com a nona semana, de 27 de fevereiro a 05 de março.O mapa desta semana mostra que as regiões Metropolitana I, Metropolitana II e Baixada Litorânea se encontram com bandeira verde (risco muito baixo). As regiões do Médio Paraíba, Serrana, Centro Sul, Baía de Ilha Grande, Noroeste e Norte permaneceram com bandeira amarela (risco baixo).

Depois de dois meses consecutivos, o mapa não apresenta nenhuma região em bandeira laranja (risco moderado). Nesta edição do mapa de risco foram registrados nove municípios classificados em risco muito baixo (bandeira verde) e 83 municípios classificados em risco baixo (bandeira amarela).

"Estamos em um momento de queda sustentada do cenário epidemiológico da Covid-19 no estado. Todas as regiões estão em risco baixo ou muito baixo para a doença. Apesar disso, é importante que as pessoas não abandonem a vacinação e retornem aos postos de saúde para completar o esquema vacinal. Além disso, os idosos com 80 anos ou mais já podem receber a dose adicional de reforço", informou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

No período analisado, o número de internações caiu 68,33%, saindo de 60, na SE 09, para 19, na SE 11. Os óbitos reduziram 68,23%, passando de 85, na semana 9, para 27, na semana 11. Os indicadores apontaram que, no período de 15 a 22 de março, a taxa de positividade em testes RT-PCR foi de 2%. Neste sábado (26), a taxa de ocupação de leitos para covid-19 está em 50%.