Paes e Ferreirinha anunciaram reformas em praças na Ilha do GovernadorMarcos de Paula / Prefeitura do Rio

Publicado 27/03/2022 12:35

Rio - O prefeito Eduardo Paes e o secretário de Educação, Renan Ferreirinha, anunciaram, na manhã deste domingo (27), uma iniciativa que visa integrar as escolas da rede municipal aos espaços públicos da cidade. O projeto-piloto vai começar pela Ilha do Governador, com a reforma de cinco praças: Elis Regina, Stuart Angel Jones, Papai Noel, Frei Paulo e do Loreto. De acordo com a proposta, a comunidade local terá uma efetiva participação nas decisões sobre as ações necessárias de adequação dos equipamentos, conservação, iluminação e limpeza de cada praça.



"Esse é um projeto-piloto, que vamos começar com a reforma de cinco praças da Ilha do Governador, mas que será estendido para toda a cidade. Quanto mais conseguirmos integrar a escola ao espaço público do seu entorno será melhor. A participação da comunidade ajuda muito a qualificar e preservar nossas praças" afirmou Paes.

Ferreirinha reforçou que o projeto final de melhorias em cada praça será discutido com os moradores da região e com a comunidade escolar. Eles vão ajudar a decidir o melhor lugar para a instalação de uma Academia da Terceira Idade (ATI), do parquinho, do campo de futebol. "Estamos trabalhando para que essa integração entre a escola e a comunidade possa acontecer de fato todos os dias. Essa praça aqui (Elis Regina) é praticamente uma segunda área de lazer para os alunos da Escola Municipal Maestro Francisco Braga. Por isso, a Secretaria de Educação se sente corresponsável pela melhoria dela", disse.