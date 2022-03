Homem sobe em torre de transmissão em Irajá, na Zona Norte do Rio - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 27/03/2022 19:23

Rio - Um homem foi retirado do alto de uma torre de transmissão, na Rua Teodoro Alves Pacheco, em Irajá, na Zona Norte, após subir cerca de 15 metros até o topo da plataforma, no fim da tarde de sábado (26). O Corpo de Bombeiros foi acionado às 17h55 para ajudar o rapaz a descer da torre.



O homem, que não é funcionário da Light, não apresentou resistência e desceu por conta própria, sem ferimentos. Uma equipe do 41º BPM (Irajá) também foi acionada para ajudar na operação.

Em um vídeo, gravado por moradores da região, é possível ver o homem gesticulando bastante em cima da plataforma.

Até o momento não há informações do que teria motivado o homem a subir na torre e se expor ao risco de ficar gravemente ferido.

Procurada, a Light informou que uma equipe técnica da empresa esteve no local acompanhando a situação junto com as equipes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. A companhia esclareceu ainda que não houve falta de energia para a região e nenhum equipamento da empresa foi danificado.

A empresa destacou que mantém avisos e alertas em suas instalações sobre os perigos e os riscos no contato com redes e instalações de energia. "A Light ressalta ainda que somente profissionais devidamente trajados com uniformes e equipamentos de segurança, ou a serviço da concessionária, estão autorizados a acessar a rede elétrica", disse em nota.