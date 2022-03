Mais de 170 torcedores do Fluminense e Botafogo foram detidos pelo Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) neste domingo (27) - Divulgação/ PMERJ

Publicado 27/03/2022 18:37 | Atualizado 27/03/2022 18:38

Rio - O clássico entre Fluminense e Botafogo terminou com 176 integrantes de torcidas organizadas detidas pela Polícia Militar, na tarde deste domingo, no entorno do Maracanã, na Zona Norte do Rio. De acordo com policiais do Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (Bepe), 150 torcedores do Fluminense estavam indo em direção ao acesso destinado aos torcedores do clube rival para iniciar uma confusão antes de iniciar o jogo.

Em seguida, outros 26 torcedores do Botafogo também foram detidos por estarem brigando e arremessando pedras em torcedores do Flu. A ação também resultou na apreensão de drogas a serem contabilizadas, granada caseira, balaclava, rojões, dichavadores de drogas, seda para o consumo de entorpecente, protetores bucais de lutadores e de um soco inglês.



A ocorrência está em andamento no Juizado do Torcedor e dos Grandes Eventos, no Maracanã.