Em nota, a Águas do Rio declarou que não sabe o que causou o incidente - Thiago Rodrigues / Arquivo Pessoal

Em nota, a Águas do Rio declarou que não sabe o que causou o incidente Thiago Rodrigues / Arquivo Pessoal

Publicado 27/03/2022 15:16 | Atualizado 27/03/2022 16:50

Rio - Thiago Rodrigues, de 26 anos, acordou na madrugada deste sábado (26) com a sua casa completamente alagada. Após levantar da cama, se deparou com o cenário de destruição: perdeu um notebook, eletrodomésticos e um sofá recém comprado. Morador da rua Santa Clara, no bairro Km 32, uma das 12 ruas alagadas por conta do estouro de uma adutora em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. "Entrou cobra aqui, sapo, caramujos e lacraias. Na rua a força da água era similar a de um rio, as pessoas estavam andando com água no joelho. Estamos na nossa casa, tivemos que limpar tudo", relatou Thiago. O militar também conta que nenhuma das duas empresas de fornecimento de água foi procurá-lo. "Puro descaso", lamenta.