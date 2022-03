Moradora mostra casa alagada após tubulação estourar - Redes Sociais / Reprodução

Moradora mostra casa alagada após tubulação estourarRedes Sociais / Reprodução

Publicado 26/03/2022 09:48 | Atualizado 26/03/2022 13:11

Rio - Diversas casas ficaram alagadas na madrugada deste sábado (26), após uma tubulação de água, que pertence à empresa Águas do Rio, estourar em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. De acordo com relatos feitos na internet, o caso aconteceu no bairro Km 32. Em vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver o grande volume de água.

"Mais uma vez o cano estourou aqui no KM 32 em Nova Iguaçu, deixando os moradores com vários prejuízos. Imagine acordar às 5h da manhã e estar rodeado de água. Descaso com a população. Não é a primeira e nem a segunda vez, é recorrente!", afirmou uma moradora.

Mais uma vez o cano estourou aqui no KM 32 em Nova Iguaçu, deixando os moradores com vários prejuízos. Imagine acordar às 5h da manhã e estar rodeado de água. Descaso com a população. Não é a primeira e nem a segunda vez, é recorrente! @CedaeRJ @balancogeral #BalançoGeralRj #rj pic.twitter.com/bSpVB709Z6 — Marianna (@marimacedo6) March 26, 2022

Procurada pelo DIA, a Águas do Rio informou que está com equipes operacionais atuando no reparo de da adutora que se rompeu no local. Ainda segundo a empresa, não se sabe o que causou o rompimento.

"A adutora é responsável pelo fornecimento de água de bairros da Zona Oeste da capital e faz parte do sistema de abastecimento da Cedae. No entanto, a tubulação passa por uma região de responsabilidade da Águas do Rio, que irá atuar na limpeza do local e está encaminhando profissionais de responsabilidade social para prestarem assistência necessária às famílias que vivem no entorno", disse em nota.

Por fim, ressaltou que está no local para prestar apoio à concessionária Águas do Rio no reparo da tubulação.

Já a Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro (Cedae) informou que por causa do acontecido, o abastecimento de água está interrompido para os seguintes locais da Zona Oeste: Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Paciência, Sepetiba, Vilar Carioca, Nova Cidade, Praia da Brisa, Santa Cruz, Guaratiba, Pedra de Guaratiba e Ilha de Guaratiba.