Publicado 26/03/2022 13:05

Rio - Policiais do Setor de Operações da Subsecretaria de Inteligência da Policia Militar prenderam, na tarde desta sexta-feira (25), após um informe do Disque Denúncia, o foragido Gabriel Nobre de Oliveira o 'GB' ou 'Godelo', de 21 anos, em Marechal Hermes, Zona Norte do Rio. Segundo a corporação, Gabriel é integrante do tráfico na comunidade do Cajueiro, em Madureira, e apontado como um dos envolvidos na tentativa do assassinato de um cabo PM em 2020.

Contra ele, havia um mandado de prisão preventiva por roubo com uso de violência e falsa comunicação de crime. O criminoso também tem passagens por homicídio, ameaça e organização criminosa.

A ocorrência foi conduzida para a 30ª DP (Marechal Hermes) e 'Godelo' encaminhado à Secretaria de Administração Penitenciária (Seap).

O Disque Denúncia recebe informações sobre a localização de foragidos da Justiça, nos seguintes canais de atendimento, com anonimato garantido:

Zap do Portal dos Procurados: (21) 98849-6099

(21) 2253 1177 ou 0300-253-1177

APP "Disque Denúncia RJ"

Facebook/(inbox): https://www.facebook.com/procuradosrj/,

https://twitter.com/PProcurados (mensagens)

Site Portal dos Procurados – em Denuncie – (procurados.org.br/contato)