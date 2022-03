Segundo a Prefeitura do Rio, a cidade chegou a registrar movimento maior do que no início de 2020 - Banco de imagens

Publicado 26/03/2022 08:47 | Atualizado 26/03/2022 10:01

Rio - A Prefeitura do Rio, através da Companhia Municipal de Engenharia e Tráfego (CET-Rio), estuda retomar restrições de circulação de caminhões no município. De acordo com a prefeitura, a medida tem como objetivo melhorar as condições de trânsito, já que dados mostram que a cidade chegou a registrar movimento maior do que no início de 2020.

"Já tivemos uma reunião com o Sindcargas avaliando a possibilidade de retorno, o que seria necessário para essa restrição retornar sem causar prejuízo para o abastecimento da cidade. Então estamos vendo novas áreas de carga e descarga, reavaliando os antigos polígonos", disse o presidente da CET-Rio, Joaquim Dinis, que completou:



"E ao longo da próxima semana faremos mais reuniões com entidades representativas de carga e de logística. Existe previsão do retorno das restrições, mas não temos uma data definida, por conta da necessidade de compatibilizar essa restrição que ajuda o trânsito, sem prejudicar o abastecimento da cidade".

Segundo Joaquim Dinis, o tráfego de caminhões representa menos do que 2% do tráfego total da cidade. Mas, devido ao tamanho, peso, dificuldade de deslocamento, ele causa muito transtorno.

Segundo o Centro de Operações (COR), na última segunda-feira, às 9h, a cidade registrou 108 quilômetros de congestionamento - aumento de 134% em relação à média registrada nas três semanas anteriores. No último dia 18, às 18h, foram 149 quilômetros de lentidão - 44% a mais que a média das últimas três semanas.

Vale lembrar que em março de 2020, logo no início da pandemia, a restrição à circulação de caminhões e veículos de carga no município do Rio de Janeiro foi suspensa pela prefeitura , através de uma resolução da Secretaria Municipal de Transportes publicada no Diário Oficial. A iniciativa foi do vereador Rafael Aloisio Freitas, com o objetivo de garantir o abastecimento de hospitais, farmácias e supermercados durante a quarentena. Antes da resolução, a maioria destes veículos só podia circular durante a madrugada e mesmo assim em vias específicas da cidade.

Na época, a média diária de congestionamento no Rio chegou a cair para oito quilômetros, em comparação com 2019, quando a média diária era de 21 quilômetros.

Em 2021, com o início da vacinação contra a covid-19, subiu para 10 quilômetros. Este ano, o mês de março até o momento já registra média de 15 quilômetros por dia.