Rio - A restrição à circulação de caminhões e veículos de carga no município do Rio de Janeiro foi suspensa nesta sexta-feira pela prefeitura, através de uma resolução da Secretaria Municipal de Transportes publicada no Diário Oficial. A iniciativa foi do vereador Rafael Aloisio Freitas, com o objetivo de garantir o abastecimento de hospitais, farmácias e supermercados durante a quarentena. Antes da resolução, a maioria destes veículos só podia circular durante a madrugada e mesmo assim em vias específicas da cidade.



"Num momento gravíssimo como este, é fundamental que a gente ajude as unidades de saúde, hospitais, farmácias e supermercados a ter seu abastecimento garantido para que a população possa sempre ter acesso aos itens básicos de consumo. E mais que isso: ter a tranquilidade de saber que na hora que precisar ir ao mercado, vai encontrar os produtos", disse o vereador.



O presidente da Associação de Supermercados do Estado do Rio, Fabio Queiroz, que esteve reunido com o prefeito Marcelo Crivella e o vereador Rafael Freitas, parabenizou os responsáveis pela decisão. "Permitir uma mobilidade melhor dos nossos caminhões neste momento é fundamental. O momento do país é muito delicado e a gente precisa fazer com os produtos cheguem à população", disse Queiroz.